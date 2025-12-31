Скрипты: OBJ_STDDEVCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал стандартного отклонения" на графике

OBJ_STDDEVCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал стандартного отклонения" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Канал стандартного отклонения" (OBJ_STDDEVCHANNEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек привязки (вычисляемые по процентному положению относительно размеров окна графика), цвет, стиль и толщину линий, режим заливки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает канал по горизонтали, визуализируя анимацию сдвига и расширения канала, а в завершение удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

