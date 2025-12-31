Скрипты: OBJ_TREND.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия" на графике

OBJ_TREND.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Трендовая линия" (OBJ_TREND) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек привязки (вычисляемые по времени и цене баров), цвет, стиль и толщину линии, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки линии по вертикали и горизонтали, визуализируя процесс изменения положения трендовой линии, а в завершение удаляет созданный объект.

OBJ_TREND.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Трендовая линия" на графике

Автор: MetaQuotes

