Скрипты: OBJ_TEXT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текст" на графике

Новый комментарий
 

OBJ_TEXT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текст" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графических объектов "Текст" (OBJ_TEXT) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точки привязки (вычисляемые по времени и цене баров), шрифт, размер и цвет текста, угол наклона, способ привязки, отображение на переднем или заднем плане, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объектов на графике скрипт динамически добавляет надписи с ценами High и Low видимых баров, визуализируя процесс появления текста, а в завершение удаляет все созданные надписи.

OBJ_TEXT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текст" на графике

Автор: MetaQuotes

Новый комментарий