Скрипты: OBJ_RECTANGLE_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольная метка" на графике

Новый комментарий
 

OBJ_RECTANGLE_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольная метка" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты (в пикселях относительно выбранного угла окна графика), размеры, цвет фона, тип и стиль границы, цвет и толщина рамки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет размеры метки, визуализируя анимацию увеличения, затем поочерёдно меняет тип границы, а в завершение удаляет объект.

OBJ_RECTANGLE_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольная метка" на графике

Автор: MetaQuotes

Новый комментарий