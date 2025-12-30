Скрипты: OBJ_RECTANGLE_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольная метка" на графике
OBJ_RECTANGLE_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольная метка" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольная метка" (OBJ_RECTANGLE_LABEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты (в пикселях относительно выбранного угла окна графика), размеры, цвет фона, тип и стиль границы, цвет и толщина рамки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет размеры метки, визуализируя анимацию увеличения, затем поочерёдно меняет тип границы, а в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes