Скрипты: OBJ_RECTANGLE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Прямоугольник" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Прямоугольник" (OBJ_RECTANGLE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки прямоугольника, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

