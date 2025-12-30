Скрипты: OBJ_PITCHFORK.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Вилы Эндрюса" на графике
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Вилы Эндрюса" (OBJ_PITCHFORK) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (по времени и цене, вычисляемым в процентах от размеров окна графика), цвет, стиль и толщина линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает точки привязки вил, изменяя их положение, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes