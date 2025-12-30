Скрипты: OBJ_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текстовая метка" на графике
OBJ_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Текстовая метка" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Текстовая метка" (OBJ_LABEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, положение по координатам X и Y (в пикселях относительно выбранного угла окна графика), шрифт, размер и цвет текста, угол наклона, способ привязки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает метку по окну графика, изменяя её положение и текст, визуализируя анимацию перемещения и обновления информации, а в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes