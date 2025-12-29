Скрипты: OBJ_GANNLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Линия Ганна" на графике
OBJ_GANNLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Линия Ганна" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Линия Ганна" (OBJ_GANNLINE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух опорных точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), угол наклона, масштаб, цвет, стиль и толщину линии, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его первую опорную точку по вертикали, визуализируя анимацию изменения наклона линии, затем плавно изменяет угол наклона, и в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes