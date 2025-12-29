Скрипты: OBJ_HLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Горизонтальная линия" на графике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OBJ_HLINE.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Горизонтальная линия" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Горизонтальная линия" (OBJ_HLINE) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, положение по вертикали (в процентах от высоты окна графика), цвет, стиль и толщину линии, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает линию по вертикали, визуализируя анимацию изменения её положения, и в завершение удаляет объект.
Автор: MetaQuotes