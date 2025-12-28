Скрипты: OBJ_FIBOCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал Фибоначчи" на графике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OBJ_FIBOCHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Канал Фибоначчи" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Канал Фибоначчи" (OBJ_FIBOCHANNEL) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты трёх точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.
Автор: MetaQuotes