Скрипты: OBJ_FIBOARC.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Дуги Фибоначчи" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты двух точек (в процентах от размеров окна графика по времени и цене), масштаб, форма дуг (полный эллипс или половина), цвет, стиль и толщину линий, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его опорные точки, визуализируя анимацию изменения фигуры, а затем удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

