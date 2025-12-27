Скрипты: OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OBJ_EVENT.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Событие" на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Событие" (OBJ_EVENT) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, дата (в процентах от ширины окна графика в барах), текст, цвет, толщина точки, режим отображения (передний/задний план), выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически перемещает его по временной шкале, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.
Автор: MetaQuotes