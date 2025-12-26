Скрипты: OBJ_CYCLES.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Циклические линии" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Циклические линии" (OBJ_CYCLES) на текущем графике с заданными параметрами (имя, координаты точек привязки, цвет, стиль, толщина, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает объект на графике, динамически перемещает его точки привязки, а затем удаляет после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

