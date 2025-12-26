Скрипты: OBJ_ELLIOTWAVE5.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Импульсная волна Эллиота" на графике

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Импульсная волна Эллиота" (OBJ_ELLIOTWAVE5) на текущем графике MetaTrader 5 с заданными параметрами: имя, координаты точек (в процентах от размеров окна), степень волны, цвет, стиль и толщину линий, порядок отображения, выделяемость, скрытие и приоритет. После размещения объекта на графике скрипт динамически изменяет положение его опорных точек, визуализируя анимацию, а затем удаляет объект.

Автор: MetaQuotes

