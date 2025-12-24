Скрипты: OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике
OBJ_BITMAP_LABEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическими метками на графике:
Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Графическая метка" (OBJ_BITMAP_LABEL) на графике с заданными параметрами (пути к файлам изображений для состояний On/Off, координаты, размер, смещение, цвет рамки, стиль, приоритет и др.), размещает метку по центру окна графика, динамически изменяет её размеры и область видимости, а затем удаляет после завершения работы.
Автор: MetaQuotes