Скрипты: OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике

OBJ_CHART.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "График" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "График" (OBJ_CHART) на текущем графике с заданными параметрами (имя, символ, таймфрейм, координаты, размеры, угол привязки, масштаб, отображение шкал, цвет и стиль рамки, порядок отображения, выделяемость, скрытие и др.), размещает вложенный график в окне, динамически изменяет его размер, переключает таймфрейм, а затем удаляет после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

