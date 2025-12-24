Скрипты: OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике

OBJ_CHANNEL.mq5 — Скрипт для создания и управления графическим объектом "Равноудалённый канал" на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Равноудалённый канал" (OBJ_CHANNEL) на графике с заданными параметрами (имя, координаты трёх точек, цвет, стиль, толщина линий, заливка, порядок отображения, выделяемость, продолжение влево/вправо и др.), размещает канал в окне графика, динамически изменяет его положение и форму, а затем удаляет после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

