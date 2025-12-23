Скрипты: OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике

OBJ_BITMAP.mq5 — Скрипт для создания и управления изображениями на графике:

Скрипт демонстрирует создание графического объекта "Рисунок" (OBJ_BITMAP) на графике с заданными параметрами (путь к файлу изображения, координаты, размер, смещение, цвет рамки и т.д.), динамически размещает изображения на графике в соответствии с видимыми барами, а затем удаляет их после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

