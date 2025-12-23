Скрипты: OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике
OBJ_ARROWED_LINE.mq5 — Скрипт для создания и управления линией со стрелкой на графике:
Скрипт демонстрирует создание линии со стрелкой (OBJ_ARROWED_LINE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, стиль линии, толщина и т.д.), динамически изменяет положение её точек по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.
Автор: MetaQuotes