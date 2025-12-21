Скрипты: OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике

OBJ_ARROW_STOP.mq5 — Скрипт для создания и управления знаком "Стоп" на графике:

Скрипт демонстрирует создание знака "Стоп" (OBJ_ARROW_STOP) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), динамически изменяет его положение по времени и цене, а затем удаляет объект после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

