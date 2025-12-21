Скрипты: OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике

OBJ_ARROW_LEFT_PRICE.mq5 — Скрипт для создания и управления левой ценовой меткой на графике:

Скрипт демонстрирует создание левой ценовой метки (OBJ_ARROW_LEFT_PRICE) на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет её положение по цене в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

