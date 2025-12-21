Скрипты: OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике

Новый комментарий
 

OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике:

Скрипт демонстрирует создание значка "Стрелка вниз" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

OBJ_ARROW_DOWN.mq5 — Скрипт для создания и управления значком "Стрелка вниз" на графике

Автор: MetaQuotes

Новый комментарий