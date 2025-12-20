Скрипты: OBJ_ARROW_CHECK.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Галка" на графике

Скрипт демонстрирует создание значка "Галка" на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль линии и т.д.), изменяет его положение и способ привязки в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

