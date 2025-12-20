Скрипты: OBJ_ARROW_SELL.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Sell" на графике
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
OBJ_ARROW_SELL.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Sell" на графике:
Скрипт демонстрирует создание значков "Sell" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.
Автор: MetaQuotes