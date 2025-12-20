Скрипты: OBJ_ARROW_BUY.mq5 — Скрипт для создания и управления значками "Buy" на графике

Скрипт демонстрирует создание значков "Buy" на графике с заданным цветом, изменяет их цену расположения в реальном времени и удаляет объекты после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

