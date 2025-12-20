Скрипты: OBJ_ARROW.mq5 — Скрипт для создания и управления стрелками на графике

Скрипт демонстрирует создание стрелки на графике с заданными параметрами (координаты, цвет, размер, стиль и т.д.), изменяет её свойств в реальном времени и удаляет объект после завершения работы.

Автор: MetaQuotes

