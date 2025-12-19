Обсуждение статьи "Оптимизатор на основе экологического цикла — Ecological Cycle Optimizer (ECO)"
Опубликована статья Оптимизатор на основе экологического цикла — Ecological Cycle Optimizer (ECO):
Алгоритм ECO (Ecological Cycle Optimizer) представляет собой интересную метафору переноса экологического круговорота в область метаэвристической оптимизации. Идея разделения популяции на трофические уровни — продуцентов, травоядных, плотоядных, всеядных и редуцентов — создаёт иерархическую структуру поиска, где каждая группа вносит свой вклад в общий процесс оптимизации.
Природа на протяжении миллиардов лет оттачивала механизмы выживания, адаптации и самоорганизации живых систем. Эти механизмы неизменно привлекают внимание исследователей в области вычислительного интеллекта, стремящихся перенести эффективные природные стратегии в алгоритмы оптимизации. Генетические алгоритмы черпают вдохновение из эволюции, роевые методы — из коллективного поведения насекомых и птиц, а алгоритмы иммунных систем моделируют защитные механизмы организма.
Однако до недавнего времени практически без внимания оставался один из фундаментальных процессов биосферы — экологический цикл, представляющий собой непрерывный круговорот энергии и вещества между различными трофическими уровнями экосистемы. В любой устойчивой экосистеме присутствует сложная сеть взаимодействий: продуценты (растения) преобразуют солнечную энергию в органическое вещество, травоядные потребляют продуцентов, хищники охотятся на травоядных, всеядные занимают промежуточные ниши, а редуценты замыкают цикл, разлагая органику и возвращая питательные вещества в среду.
Эта элегантная система баланса и взаимозависимости легла в основу алгоритма Ecological Cycle Optimizer (ECO), представленного в 2025 году группой китайских исследователей под руководством Boyu Ma и Jiaxiao Shi. Авторы предложили рассматривать популяцию поисковых агентов как экосистему, где каждая группа особей выполняет свою роль в общем цикле оптимизации.
Автор: Andrey Dik