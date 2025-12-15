Режим Live Update терминала MT5

На каком основании мне в режиме Live Update MT5 загружают бета версии, которые используются для тестирования и содержат ошибки?

Почему в окне About  терминала не написано что это бета версия, а только build 5480?

Например, в этой версии не работают некоторые шрифты кнопок и режим прозрачности


 
Не логиньтесь на MetaQuotes-Demo сервер, а оставайтесь на торговом счете своего брокера. Обычно брокеры не загружают бета билды.
Если ваш брокер сделал апдейт на бета билд - то это редкий случай, и это вопрос к брокеру.
 
Спасибо, теперь понятно.

Однако хотелось бы в терминале иметь справку об используемой версии (хотя бы это бета или офишиал).

Или хотя бы ссылку по которой это можно узнать.

Сейчас, вроде бы, текущая версия уже 5482, а последняя работоспособная 5430

