Режим Live Update терминала MT5
Не логиньтесь на MetaQuotes-Demo сервер, а оставайтесь на торговом счете своего брокера. Обычно брокеры не загружают бета билды.
Если ваш брокер сделал апдейт на бета билд - то это редкий случай, и это вопрос к брокеру.
Если ваш брокер сделал апдейт на бета билд - то это редкий случай, и это вопрос к брокеру.
Aleksander Gladkov:У брокера пробовали для начала спросить?
На каком основании мне в режиме Live Update MT5 загружают бета версии, которые используются для тестирования и содержат ошибки?
На каком основании мне в режиме Live Update MT5 загружают бета версии, которые используются для тестирования и содержат ошибки?
Sergey Golubev #:
Не логиньтесь на MetaQuotes-Demo сервер, а оставайтесь на торговом счете своего брокера. Обычно брокеры не загружают бета билды.
Если ваш брокер сделал апдейт на бета билд - то это редкий случай, и это вопрос к брокеру.
Не логиньтесь на MetaQuotes-Demo сервер, а оставайтесь на торговом счете своего брокера. Обычно брокеры не загружают бета билды.
Если ваш брокер сделал апдейт на бета билд - то это редкий случай, и это вопрос к брокеру.
Спасибо, теперь понятно.
Однако хотелось бы в терминале иметь справку об используемой версии (хотя бы это бета или офишиал).
Или хотя бы ссылку по которой это можно узнать.
Сейчас, вроде бы, текущая версия уже 5482, а последняя работоспособная 5430
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На каком основании мне в режиме Live Update MT5 загружают бета версии, которые используются для тестирования и содержат ошибки?
Почему в окне About терминала не написано что это бета версия, а только build 5480?
Например, в этой версии не работают некоторые шрифты кнопок и режим прозрачности