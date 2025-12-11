Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 17): Советник TrendLoom"
Ух ты, фантастика, я вижу, что в это вложено много сил, спасибо, что поделились своим подходом и кодом.
очень нравится ваша работа, слежу за ней. хороший спектр идей, с реализацией. спасибо!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 17): Советник TrendLoom:
Объединение сигналов
Давайте рассмотрим следующую схему, чтобы лучше понять этот процесс.
Автор: Christian Benjamin