Обсуждение статьи "Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 17): Советник TrendLoom"

Опубликована статья Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 17): Советник TrendLoom:

Как ценовой аналитик и трейдер, я заметил, что когда тренд подтверждается на нескольких таймфреймах, он обычно продолжается в этом направлении. Продолжительность тренда может варьироваться в зависимости от стратегии трейдера: держит ли он позиции на долгосрочную перспективу или занимается скальпингом. Выбранные вами таймфреймы играют решающую роль. Статья знакомит с быстрой автоматизированной системой, которая помогает увидеть общий тренд сквозь разные тймфреймы всего одним нажатием кнопки или с помощью регулярных обновлений.

Объединение сигналов

  • Три отдельных сигнала (по одному из каждого таймфрейма) суммируются.
  • Определение окончательного сигнала:
  • Если сумма равна 2 или больше, это указывает на сильный бычий импульс. Советник возвращает сигнал на покупку.
  • Если сумма равна -2 или меньше, это указывает на сильный медвежий импульс. Советник возвращает сигнал на продажу.
  • В противном случае сигналы являются смешанными или нейтральными.

Давайте рассмотрим следующую схему, чтобы лучше понять этот процесс.

Блок-схема


Автор: Christian Benjamin

 
Ух ты, фантастика, я вижу, что в это вложено много сил, спасибо, что поделились своим подходом и кодом.
 
Вау, фантастика, я вижу, что в это вложено много усилий, спасибо, что поделились своим подходом и кодом.
Не за что. Спасибо и вам за то, что обратились к нам👏.
 
очень нравится ваша работа, слежу за ней. хороший спектр идей, с реализацией. спасибо!
