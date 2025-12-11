После обновления MT5 слетают Navigator Hotkeys

Сейчас обонвился mt5 и все Navigator  Hotkeys слетели. неприятно.
 
Andres Lume:
Это не работает очень  давно.
