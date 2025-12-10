Оплатил VPS

Оплатил VPS логин и пароль не пришли.Что делать?
 

Если вы про MQL5 VPS - то там нет логина и пароля.
Этот VPS - на ваш торговый счет, и посмотреть можно тут: https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions 

Подробнее - 

Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39


