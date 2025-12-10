Оплатил VPS
Оплатил VPS логин и пароль не пришли.Что делать?
Если вы про MQL5 VPS - то там нет логина и пароля.
Этот VPS - на ваш торговый счет, и посмотреть можно тут: https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
Подробнее -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2024.09.05 05:39
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - ветка форума
- Подготовка торгового счета к миграции на виртуальный хостинг - статья
- Запускаем MetaTrader VPS впервые — пошаговая инструкция - статья (подробнее - см эту ветку).
- Рекомендую почитать Правила пользования сервисом "Виртуальный хостинг"
(там есть некоторые особенности, например, советники использующие dll - не мигрируются, и так далее).
-
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions - смотреть к какому торговому счету подключен MQL5 VPS, перенести подписку на другой торговый счет.
-
Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Миграция
- Справка по MetaTrader 5 → Виртуальный хостинг для круглосуточной работы → Работа с виртуальной платформой
