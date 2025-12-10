Нестандартное плечо в тестере MT5
Возможно ли в тестере MT5 выставить плечо, которого нет в выпадающем списке? Например, там есть 1:15 и 1:25, а мне надо 1:20
msmirnoff:Судя по тому, что это edit control, можно вписать любой. Будет ли приниматься правильно, другой вопрос. Да и на что влияет плечо в тестере?
