Нестандартное плечо в тестере MT5

Возможно ли в тестере MT5 выставить плечо, которого нет в выпадающем списке? Например, там есть 1:15 и 1:25, а мне надо 1:20
 
msmirnoff:
Судя по тому, что это edit control, можно вписать любой. Будет ли приниматься правильно, другой вопрос. Да и на что влияет плечо в тестере?
 
Edgar Akhmadeev #:
Судя по тому, что это edit control, можно вписать любой. Будет ли приниматься правильно, другой вопрос. Да и на что влияет плечо в тестере?


Пробовал, не принимает. Не совпадает расчетная маржа в советнике и в терминале. 

