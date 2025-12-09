Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 20): Введение в гармонические паттерны"
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 20): Введение в гармонические паттерны:
Прежде чем мы сможем обсудить концепцию гармонических паттернов, вы должны понять инструменты расширения и коррекции Фибоначчи. Объекты коррекции Фибоначчи и расширения Фибоначчи, вероятно, знакомы вам по вашему инструментарию MetaTrader 5, но задумывались ли вы когда-нибудь о математических формулах, используемых для определения этих уровней?
Если да – прекрасно, и этот раздел поможет вам узнать больше. Если нет, не переживайте, я позабочусь об этом. К концу этого обсуждения вы будете точно знать, как определяются эти уровни Фибоначчи, и почему они имеют решающее значение для распознания гармонических паттернов.Коррекция Фибоначчи
И коррекция, и расширение Фибоначчи работают с процентными соотношениями. Представьте это как измерение того, на какую часть движения рынок "откатился" или "продолжился". Воспользуемся простым примером. Представьте, что рынок делает четкий свинг: сначала минимум, затем максимум.
Чтобы рассчитать уровни коррекции Фибоначчи, мы берем разницу между этими двумя точками (высота движения).
Автор: Israel Pelumi Abioye