Не могу зайти в Сообщения

При попытке войти в сообщения вижу ошибку WebSocket connection to 'msg1.mql5.com' failed.

У кого еще такая проблема? Известны ли решения, или писать в сервисдэк?

 
У меня такое было, только без сообщения о WebSocket. Просто не мог зайти ... или не загружалось ничего, или загружался чистый лист.

Я удалял все временные файлы (историю) из браузера (firefox), выключал компьютер, потом включал его и менял интернет (домашний на мобильный, то есть - на другого провайдера с другим IP). И все решалось.
 
Sergey Golubev #:
На выхи так иногда бывает, что-то импрувят
