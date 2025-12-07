Не могу зайти в Сообщения
У меня такое было, только без сообщения о WebSocket. Просто не мог зайти ... или не загружалось ничего, или загружался чистый лист.
Я удалял все временные файлы (историю) из браузера (firefox), выключал компьютер, потом включал его и менял интернет (домашний на мобильный, то есть - на другого провайдера с другим IP). И все решалось.
Sergey Golubev #:На выхи так иногда бывает, что-то импрувят
При попытке войти в сообщения вижу ошибку WebSocket connection to 'msg1.mql5.com' failed.
У кого еще такая проблема? Известны ли решения, или писать в сервисдэк?