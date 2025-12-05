Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 18): Введение в паттерн "Волны Вульфа""
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 18): Введение в паттерн "Волны Вульфа":
Для паттерна медвежьей волны Вульфа необходимо последовательно найти пять различных ценовых точек, каждая из которых соответствует четко определенным структурным принципам. Паттерн должен начинаться с волны 1, которая должна быть максимумом свинга. Волна 2 должна быть расположена ниже волны 1, потому что она является минимумом свинга. Далее, волна 3 является максимумом свинга, который превышает волну 1 и попадает в заранее определенный диапазон расширения Фибоначчи от движения цены между волнами 1 и 2. Затем создается волна 4 как минимум свинга, который должен оставаться выше волны 2, при этом находясь ниже обеих волн 3 и 1.
Поскольку волна 5 является максимумом свинга, который поднимается выше волны 3 и должна попасть в определенный диапазон расширения Фибоначчи от движения между волнами 3 и 4, она в конечном итоге становится самой важной точкой. Поскольку завершение волны 5 часто указывает на чрезмерный бычий импульс, рынок считается готовым к возможному развороту вниз, когда все эти требования выполнены.
Волны 3 и 4 должны составлять как минимум 70% от размера волн 1 и 2, что повышает точность разворота. Для распознания паттерна волн Вульфа имеют решающее значение три трендовые линии. Чтобы лучше определить верхнюю структуру паттерна, первая трендовая линия проводится от волны 1 до волны 3. Нижняя граница формируется второй трендовой линией, которая соединяет волны 2 и 4. Паттерн визуально обрамлен сходящейся структурой, образуемой этими двумя линиями. Более стратегическую функцию выполняет третья трендовая линия, которая проводится от волны 1 до волны 4. Она помогает определить ожидаемую траекторию волны 5. Эта последняя трендовая линия является важной контрольной точкой для входа в сделку, так как она часто указывает на возможный разворот, когда цена достигает ее или приближается к ней.
