Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 16): Создание советников с использованием паттернов технического анализа"
Спасибо, именно поэтому я всегда жду ваших статей. Очень толковые!
Я не программист, поэтому понимание этого заняло некоторое время, но то, как это было разбито на части, и пошаговый процесс дали мне мотивацию. 💯
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 16): Создание советников с использованием паттернов технического анализа:
Паттерны разворота выступают в качестве индикаторов возможного изменения направления рынка. Эти паттерны указывают на то, что тренд, будь то восходящий или нисходящий, может ослабевать и быть готовым к развороту, подобно тому как поворачивающие следы на пляже сигнализируют о том, что кто-то изменил направление. Они помогают трейдерам выявлять потенциальные изменения в движении цены, указывая, когда покупатели или продавцы начинают набирать силу.
Автор: Israel Pelumi Abioye