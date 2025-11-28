Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 16): Создание советников с использованием паттернов технического анализа"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 16): Создание советников с использованием паттернов технического анализа:

Эта статья знакомит новичков с созданием советника на языке MQL5, который выявляет классический паттерн технического анализа – "голову и плечи" – и торгует по нему. В статье рассматривается, как обнаружить паттерн, используя ценовое действие, нарисовать его на графике, установить уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита, а также автоматизировать выполнение сделок на основе паттерна.

Паттерны разворота выступают в качестве индикаторов возможного изменения направления рынка. Эти паттерны указывают на то, что тренд, будь то восходящий или нисходящий, может ослабевать и быть готовым к развороту, подобно тому как поворачивающие следы на пляже сигнализируют о том, что кто-то изменил направление. Они помогают трейдерам выявлять потенциальные изменения в движении цены, указывая, когда покупатели или продавцы начинают набирать силу.

Figure 1. Reversal Patterns


Автор: Israel Pelumi Abioye

 
Спасибо, именно поэтому я всегда жду ваших статей. Очень толковые!
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
Пожалуйста
 
Вы великолепны, Израиль! Я регулярно перевожу ваши статьи на испанский официально, и мне всегда очень приятно работать над ними.

Продолжайте фантастическую работу! ❤️

 
Miguel Angel Vico Alba #:

Здравствуйте, Мигель.

Спасибо за теплые слова, они много значат для меня ❤️

 
Я не программист, поэтому понимание этого заняло некоторое время, но то, как это было разбито на части, и пошаговый процесс дали мне мотивацию. 💯
 
daniels goodness #:
Привет, Дэниелс.

Рад слышать это от тебя! ❤️

