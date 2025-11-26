Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 14): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (III)"

Опубликована статья Знакомство с языком MQL5 (Часть 14): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (III):

Научитесь создавать индикатор Harmonic Pattern на языке MQL5 с использованием графических объектов. Узнайте, как обнаруживать точки свинга, применять уровни Фибоначчи и автоматизировать распознавание паттернов.

В этой статье мы применим новый подход, создавая индикаторы с использованием объектов-чартов Meta Trader 5. Объекты-чарты обеспечивают дополнительная гибкость: они позволяют нам создавать метки, фигуры и трендовые линии прямо на графике без необходимости в буферах индикаторов. Эта техника хорошо подходит для разработки индикаторов, которые требуют уникальных графических компонентов, отображения паттернов и выявления важных ценовых уровней.

Для реализации этой техники мы создадим индикатор, который будет выявлять гармонические паттерны. Логика, которую мы будем использовать, может быть изменена для идентификации и отображения различных гармонических паттернов, хотя мы не будем сосредотачиваться на каком-либо конкретном (будь то Gartley, Bat или Butterfly). Вместо создания полнофункционального инструмента для выявления гармонических паттернов, главной целью является изучение того, как использовать объекты-чарты в языке MQL5 при разработке индикаторов. В Части 9 этой серии мы рассмотрели создание и работу с объектами, такими как трендовая линия, прямоугольник и метки в языке MQL5, что стало первым шагом к использованию объектов-чартов. Основываясь на этих знаниях, данная статья применяет их в разработке индикаторов. К концу статьи вы будете уверенно понимать, как разрабатывать уникальные визуальные индикаторы, работая с элементами графиков динамически.

В этой статье вы узнаете:

  • Как создать пользовательский индикатор, используя объекты-чарты MetaTrader 5 вместо буферов и графиков.
  • Разбор структуры гармонических паттернов и того, как они выявляются в ценовом движении.
  • Как определить ключевые точки свинга на рынке для формирования потенциальных гармонических паттернов.
  • Использование уровней коррекции Фибоначчи для проверки сформированных паттернов.
  • Как программно отрисовывать геометрические фигуры (такие как треугольники и линии), чтобы визуализировать паттерны на графике.
  • Как отфильтровывать недействительные паттерны для повышения точности торговых сигналов.


Автор: Israel Pelumi Abioye

 
Большое спасибо за вашу работу над серией MQL5 .
 
Simon Simson #:
Здравствуйте, Саймон.
Спасибо за добрые слова.
 
Вау, это лучшее из того, что я читал в ваших статьях. Продолжайте в том же духе
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
Спасибо.
 

Вы отлично справляетесь со своими статьями, наилучшие пожелания.

мы можем поставить в известность, когда покажут синал!

 
Louai Habiche #:

потрясающе, вы отлично справляетесь со своими артикулами, наилучшие пожелания

мы можем поставить в известность, когда покажут синал!

Здравствуйте, спасибо за добрые слова. это можно сделать с помощью функции "PlaySound()"

