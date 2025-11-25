Инструменты

Новый комментарий
 
В приложении не видно нижнюю панель инструментов что делать?
 

В меню: Вид - Инструменты - 

 
Sergey Golubev #:

В меню: Вид - Инструменты - 

Снизу должна быть панель торговля и так далее, ее нету
 
Влад Сандул #:
Снизу должна быть панель торговля и так далее, ее нету

Может, она за областью экрана? Попробуйте растянуть нижнюю часть...

 
Влад Сандул #:
Снизу должна быть панель торговля и так далее, ее нету

Вкладка Торговля в панеле Инструменты?
Инструменты чтобы появились - В меню: Вид - Инструменты

И там есть вкладка Торговля (в случае, если вы подключились к своему торговому счету - демо или реал):

 
Если совсем все съехало, то - см пост  (и там - по цифре 1. -).
Настройки просмотра MT5
Настройки просмотра MT5
  • 2025.06.04
  • www.mql5.com
и будет показано затемненное поле - куда оно вставится если отжать мышку - С MetaEditor - примерно тоже самое. У меня есть режим закрытия прибыльных позиций с учетом свопа и комиссии. Позиция открывается сделкой, которая тут же становится историей
Новый комментарий