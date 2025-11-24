Обсуждение статьи "Знакомство с языком MQL5 (Часть 13): Руководство для начинающих по созданию пользовательских индикаторов (II)"
Привет, Исреаль,
Спасибо за блог, время и усилия.
Я хотел бы спросить вас о вашем коде пользовательского индикатора Heikin Ashi.
О формуле Heikin Ashi Open :
// HEIKIN ASHI OPEN FORMULA
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
Поскольку вы не вычислили HA_Open[i - 1]. Разве это не будет 0?
Мое предложение :
if (i == 1){
HA_Open[i] = (open[i - 1] + close[i - 1])/2.0; // На первом баре HA просто используйте обычные данные open/close
}
else{
// ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ HEIKIN ASHI
HA_Open[i] = (HA_Open[i - 1] + HA_Close[i - 1]) / 2.0;
}
И еще раз добро пожаловать в нашу серию статей по языку MQL5! В Части 12 этой серии мы исследовали основы создания пользовательских индикаторов на языке MQL5. Мы создали индикатор Moving Average (скользящая средняя) с нуля, реализовав его логику вручную, вместо того чтобы полагаться на встроенные функции. Затем мы расширили эти знания, преобразовав их в скользящую среднюю в формате свечи, продемонстрировав, как манипулировать графическими элементами в индикаторе.
Основываясь на этом фундаменте, эта статья представит более интересные концепции в разработке индикаторов. Мы, как обычно, будем использовать проектный подход, чтобы убедиться, что вы понимаете темы, применяя их на практике. Основными целями будут создание индикатора Heiken Ashi и расчет скользящей средней на основе его данных. После того как эти индикаторы будут созданы, мы разработаем советник, который будет задействовать индикаторы Heiken Ashi и скользящей средней. Даже новички в работе с языком MQL5 могут ознакомиться с материалом, потому что эта статья – для начинающих. Чтобы пояснить вам не только то, как работает реализация, но и почему необходим каждый из предложенных шагов, каждая строка кода будет подробно объяснена.
Эта статья будет посвящена стратегии, которая предназначена исключительно для образовательных целей. Она не предназначена к использованию в качестве торговой стратегии, не гарантирует успех и не является финансовым советом. Перед использованием стратегии в реальной торговле всегда тестируйте их в безрисковой среде.
Автор: Israel Pelumi Abioye