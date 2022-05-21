алг. обнаружить и удалить треугольники/циклы - страница 2

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"почти итоговый вариант" скрипта ( в аттаче):

закрывает позиции в кроссах, открывает эквиваленты через USD, для убыточных выставляет TakeProfit на безубыток, для прибыльных вдвое меньше.

Файлы:
UnRoll_0.mq5  10 kb
 
Maxim Kuznetsov:

Алгоритм как-то нейдёт:

- обнаруживать треугольники и циклы (когда куплено GBPUSD, продано GBPJPY и куплено USDJPY то толку мало - это треугольник/кольцо, толку мало, в основном своп течёт) 

- закрывать с наименьшей погрешностью (посчитать объём к частичному закрытию, учитывая мин.лоты по парам)

пока дошёл до "считать валютную корзину" - например сколько по отдельности куплено и продано USD,GBP,JPY. Если одновременно есть много покупок и продаж, то это где-то локи и неэффективность.
Если таких валют 3 и больше - похоже что кольцо/цикл и надо от этого избавляться при первой возможности. 

да, жесткая штучка треугольник........

крепкий орешек ;)

только таким образом я его победил:


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