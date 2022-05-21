алг. обнаружить и удалить треугольники/циклы - страница 2
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"почти итоговый вариант" скрипта ( в аттаче):
закрывает позиции в кроссах, открывает эквиваленты через USD, для убыточных выставляет TakeProfit на безубыток, для прибыльных вдвое меньше.
Алгоритм как-то нейдёт:
- обнаруживать треугольники и циклы (когда куплено GBPUSD, продано GBPJPY и куплено USDJPY то толку мало - это треугольник/кольцо, толку мало, в основном своп течёт)
- закрывать с наименьшей погрешностью (посчитать объём к частичному закрытию, учитывая мин.лоты по парам)
пока дошёл до "считать валютную корзину" - например сколько по отдельности куплено и продано USD,GBP,JPY. Если одновременно есть много покупок и продаж, то это где-то локи и неэффективность.
Если таких валют 3 и больше - похоже что кольцо/цикл и надо от этого избавляться при первой возможности.
да, жесткая штучка треугольник........
крепкий орешек ;)
только таким образом я его победил: