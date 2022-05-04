Как получить информацию о конфигурации? - страница 2

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Valeriy Yastremskiy #:
А прямая ссылка чем будет отличаться от символической в файле?

Что такое прямая ссылка?

 
Andrey Khatimlianskii #:

Что такое прямая ссылка?

C:\Users\yastremskiiva.CORP\AppData\Roaming\Hamilton MetaTrader 4\logs\20181229.log

И относительная когда внутри папки внешний путь не указываем.
 
Valeriy Yastremskiy #:

C:\Users\yastremskiiva.CORP\AppData\Roaming\Hamilton MetaTrader 4\logs\20181229.log

И относительная когда внутри папки внешний путь не указываем.

По идее, этот абсолютный путь, скрывающийся за симлинком, MT не будет видеть и обрабатывать, он будет работать с файлом/каталогом как с расположенным в "песочнице" (если не примет специальных мер).

Если же не прокатит, остаются варианты хардлинка и бинда.

 
JRandomTrader #:

Если же не прокатит, остаются варианты хардлинка и бинда.

Прекрасно работает, пользуюсь активно. Очень удобно создавать линки в Far Commander (junction).

 
Edgar Akhmadeev #:

Прекрасно работает, пользуюсь активно. Очень удобно создавать линки в Far Commander (junction).

Дайте код, как прочесть файл вне песочницы.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Дайте код, как прочесть файл вне песочницы.

В каталоге MT5 делаем (это для Линукса, как в винде - не знаю)

ln -s ../../logs MQL5/Files/logs

и далее

void OnStart()
  {
   string filename;
   long search;
   
   search=FileFindFirst("logs\\202205*.log",filename);
   if(search != INVALID_HANDLE)
     {
      do
        {
         Print(filename);
        }
      while(FileFindNext(search,filename));
     }
  }
 
JRandomTrader #:

В каталоге MT5 делаем (это для Линукса, как в винде - не знаю)

ln -s ../../logs MQL5/Files/logs

и далее

Спасибо

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