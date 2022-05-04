Как получить информацию о конфигурации? - страница 2
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А прямая ссылка чем будет отличаться от символической в файле?
Что такое прямая ссылка?
Что такое прямая ссылка?
C:\Users\yastremskiiva.CORP\AppData\Roaming\Hamilton MetaTrader 4\logs\20181229.logИ относительная когда внутри папки внешний путь не указываем.
C:\Users\yastremskiiva.CORP\AppData\Roaming\Hamilton MetaTrader 4\logs\20181229.logИ относительная когда внутри папки внешний путь не указываем.
По идее, этот абсолютный путь, скрывающийся за симлинком, MT не будет видеть и обрабатывать, он будет работать с файлом/каталогом как с расположенным в "песочнице" (если не примет специальных мер).
Если же не прокатит, остаются варианты хардлинка и бинда.
Если же не прокатит, остаются варианты хардлинка и бинда.
Прекрасно работает, пользуюсь активно. Очень удобно создавать линки в Far Commander (junction).
Прекрасно работает, пользуюсь активно. Очень удобно создавать линки в Far Commander (junction).
Дайте код, как прочесть файл вне песочницы.
В каталоге MT5 делаем (это для Линукса, как в винде - не знаю)
ln -s ../../logs MQL5/Files/logs
и далее
В каталоге MT5 делаем (это для Линукса, как в винде - не знаю)
ln -s ../../logs MQL5/Files/logs
и далее
Спасибо