Гениальные алгоритмы.
Например, часто использую такой фильтр.
На сигнал покупки фильтр - Bid<Low[0]+25*Point - это чтобы не купить на вершине свечи.
Но часто такой фильтр не раскрывает способности робота.
Еще есть сверхсекретный алгоритм.
Забить на фору:
открываюсь в т.3
они валятся в т.1
ждут пополнения
пополнения нет
идут в т.2 и сливают тик в тик
возвращаются
да нах....
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Приветствую!
Начинаем новую тему про лучших и гениальных алгоритмов. Думаю всем будет полезно.