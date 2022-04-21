Гениальные алгоритмы.

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Приветствую!

Начинаем новую тему про лучших и гениальных алгоритмов. Думаю всем будет полезно.

 

Например, часто использую такой фильтр.

На сигнал покупки фильтр - Bid<Low[0]+25*Point - это чтобы не купить на вершине свечи.

Но часто такой фильтр не раскрывает способности робота.

 
Еще есть сверхсекретный алгоритм.
 
Alexander Ivanov #:


На сигнал покупки фильтр - Bid<Low[0]+25*Point - это чтобы не купить на вершине свечи.


Конгениально!

Условие выполняется как только появляется новая свеча. Т.е. с появлением новой свечи начинаются безумные покупки!

 
PapaYozh #:

Конгениально!

Условие выполняется как только появляется новая свеча. Т.е. с появлением новой свечи начинаются безумные покупки!

если всё правильно  - то какие вопросы?

 
Alexander Ivanov:

Приветствую!

Начинаем новую тему про лучших и гениальных алгоритмов. Думаю всем будет полезно.

Самый гениальный

 

Забить на фору:

открываюсь в т.3

они валятся в т.1

ждут пополнения

пополнения нет

идут в т.2 и сливают тик в тик

возвращаются

да нах....


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