Ошибка компиляции
Это компиляция через Cloud Protector?
Обычно такое сообщение возникает, если нет связи и/или терминал(вместе с метаэдитором) не аудентифицирован на mql5.com
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Проблема из-за какого то блока кода в вашем советнике.
Пробуйте последовательно отключать разные библиотеки, функции, комментировать по очереди блоки кода. Так, методом перебора найдете причину возникновения ошибки.
Вот мой опыт решения такой ошибки - https://www.mql5.com/ru/forum/367692 После того как переписал способ передачи параметров в функцию, компиляция заработала!
- 2021.04.21
- www.mql5.com
Проблема из-за какого то блока кода в вашем советнике.
Пробуйте последовательно отключать разные библиотеки, функции, комментировать по очереди блоки кода. Так, методом перебора найдете причину возникновения ошибки.
Вот мой опыт решения такой ошибки - https://www.mql5.com/ru/forum/367692 После того как переписал способ передачи параметров в функцию, компиляция заработала!
отключать уже нечего
День добрый, Юрий...ну если у ребят с таким опытом такие проблемы...ну да ладно...я решил этот вопрос очень просто...с год назад возникла проблема... метаквоты намудрили с MetaEditor и он вообще перестал работать...поставил предыдущую версию...и все работает до сих пор..
С, уважением, Сергей...
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Ошибка компиляции