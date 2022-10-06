Ошибка компиляции

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Ошибка компиляции


 
Iurii Tokman:

Ошибка компиляции


Это компиляция через Cloud Protector?

 
Iurii Tokman:

Ошибка компиляции


Обычно такое сообщение возникает, если нет связи и/или терминал(вместе с метаэдитором) не аудентифицирован на mql5.com

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Ihor Herasko #:

Это компиляция через Cloud Protector?

да

 
Mikhail Dovbakh #:

Обычно такое сообщение возникает, если нет связи и/или терминал(вместе с метаэдитором) не аудентифицирован на mql5.com

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все это сделано, иначе не создавал бы тему

 

Проблема из-за какого то блока кода в вашем советнике. 

Пробуйте последовательно отключать разные библиотеки, функции, комментировать по очереди блоки кода. Так, методом перебора найдете причину возникновения ошибки. 

Вот мой опыт решения такой ошибки - https://www.mql5.com/ru/forum/367692  После того как переписал способ передачи параметров в функцию, компиляция заработала!

Ошибка sending request to protector server error (3-3, #0)
Ошибка sending request to protector server error (3-3, #0)
  • 2021.04.21
  • www.mql5.com
Ошибка возникает при отправке экспертов в сервис Cloud Protector. Стала проявляться 2 недели назад...
 
Sergey Likho #:

Проблема из-за какого то блока кода в вашем советнике. 

Пробуйте последовательно отключать разные библиотеки, функции, комментировать по очереди блоки кода. Так, методом перебора найдете причину возникновения ошибки. 

Вот мой опыт решения такой ошибки - https://www.mql5.com/ru/forum/367692  После того как переписал способ передачи параметров в функцию, компиляция заработала!

отключать уже нечего


 

День добрый, Юрий...ну если у ребят с таким опытом такие проблемы...ну да ладно...я решил этот вопрос очень просто...с год назад возникла проблема...  метаквоты намудрили с MetaEditor и он вообще перестал работать...поставил предыдущую версию...и все работает до сих пор..

С, уважением, Сергей...

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