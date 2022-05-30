Не определяется тип тиков при добавлении через CustomTicksAdd.
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Получаю котировочные данные со стороны и добавляю их через CustomTicksAdd. При отображении в терминале тип идет N/A. На тик покупки ставлю флаги TICK_FLAG_BID |TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME на продажу TICK_FLAG_ASK | TICK_FLAG_LAST | TICK_FLAG_VOLUME. Такое ощущение, что тики из CustomTicksAdd вообще не определяются по типу в данном окне.