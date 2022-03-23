Переписать с MQL4 на MQL5

Новый комментарий
 
Как можно переписать с MQL4 на MQL5. Помогите.
 
Наталья Иванова:
Как можно переписать с MQL4 на MQL5. Помогите.

Воспользуйтесь кнопкой  Attach file и прикрепите свой код.

 
Vladimir Karputov #:

Воспользуйтесь кнопкой   и прикрепите свой код.

Эта кнопка в 4 или 5ом и какой код, где взять
 
Наталья Иванова #:
Эта кнопка в 4 или 5ом и какой код, где взять

Вам же нужно переписать индикатор или советник? Правильно?

Новый комментарий