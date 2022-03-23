Переписать с MQL4 на MQL5
Как можно переписать с MQL4 на MQL5. Помогите.
Наталья Иванова:
Как можно переписать с MQL4 на MQL5. Помогите.
Как можно переписать с MQL4 на MQL5. Помогите.
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