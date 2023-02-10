VPS проблемы. - страница 2
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Этот ВПС - на торговый счет.
Если потеряете компьютер, то устанавливаете Метатрейдер нпа новый компьютер, подключаете его к торговому счету - и там
Да. но мой комп уже не будет отражать, то что, я в последний раз настраивал и синхронизировал с ВПС, не так ли?
Да. но мой комп уже не будет отражать, то что, я в последний раз настраивал и синхронизировал с ВПС, не так ли?
Он и сейчас подробности не отражает. Отражается только в журнале ВПС - количество синхронизированных графиков и советников.
А журнал ВПС не зависит от того, какой у вас компьютер.
Вот так отображается (синхронизирован один график с одним советнком):
Вы можете всегда в любой момент синхронизировать все заново, или добавить график, или изменить настройки советника ...