Большая загрузка системы после обновления терминала MT5

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Товарисчи, всех приветствую.


Кто знает, почему после последнего обновления MT5 начал грузить проц на пиках до 100%?

 
Hrenoid:

Товарисчи, всех приветствую.


Кто знает, почему после последнего обновления MT5 начал грузить проц на пиках до 100%?

Покажите Диспетчер задача Windows с сортировкой по столбцу "Процессор".

 


Периодически 2 процесса МТ5 грузят процессор до 95%...

 

Вот сейчас на пике 96% загрузка

 
Hrenoid #:

Вот сейчас на пике 96% загрузка

Разверните информацию - кликните на названии программы...

 

Всё норм. Автор, мы незнаем какие у вас советники и что запущено.

 
Ну не сказал бы, что все норм... советники стоят давно, а такая загрузка пошла после последнего обновления... На прошлой неделе такого не было.
 
Hrenoid #:
Ну не сказал бы, что все норм... советники стоят давно, а такая загрузка пошла после последнего обновления... На прошлой неделе такого не было.

Вы так и не показали, какой именно компонент грузит. А нужно было все-то выполнить просьбу - кликнуть на программе и развернуть информацию.

Кстати, в самом терминале если нажать "F2" - запуститься встроенный в терминал диспетчер и можно увидеть какой график нагружает систему:

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