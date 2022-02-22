Большая загрузка системы после обновления терминала MT5
Hrenoid:
Товарисчи, всех приветствую.
Кто знает, почему после последнего обновления MT5 начал грузить проц на пиках до 100%?
Покажите Диспетчер задача Windows с сортировкой по столбцу "Процессор".
Ну не сказал бы, что все норм... советники стоят давно, а такая загрузка пошла после последнего обновления... На прошлой неделе такого не было.
Hrenoid #:
Ну не сказал бы, что все норм... советники стоят давно, а такая загрузка пошла после последнего обновления... На прошлой неделе такого не было.
Ну не сказал бы, что все норм... советники стоят давно, а такая загрузка пошла после последнего обновления... На прошлой неделе такого не было.
Вы так и не показали, какой именно компонент грузит. А нужно было все-то выполнить просьбу - кликнуть на программе и развернуть информацию.
Кстати, в самом терминале если нажать "F2" - запуститься встроенный в терминал диспетчер и можно увидеть какой график нагружает систему:
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Товарисчи, всех приветствую.
Кто знает, почему после последнего обновления MT5 начал грузить проц на пиках до 100%?