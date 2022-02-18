Что хорошего в индикаторе MACD? Как по нему торговать?

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Видел на форуме многие торгуют по MACD и очень хорошие отзывы о нём. Что в нем такого уникального?
 
osmo1709:
Видел на форуме многие торгуют по MACD и очень хорошие отзывы о нём. Что в нем такого уникального?

Показывает то что было раньше, в своём диапазоне.

 
osmo1709:
Видел на форуме многие торгуют по MACD и очень хорошие отзывы о нём. Что в нем такого уникального?

На акциях, на недельном-месячном таймфрейме, неплохо показывает, для долгосрочных инвестиций.

[Удален]  
osmo1709:
Видел на форуме многие торгуют по MACD и очень хорошие отзывы о нём. Что в нем такого уникального?

Какое ни какое а направление показывает - сейчас по этой паре EURUSD-H2 и тайм, нужно держаться верх.

EURUSDH2 

 
Многие торгуют и даже отзывы? Да кто ж признается, что лудомански сливает регулярно. 
 
Вроде она и не подводит на M5
 
Alexander Fedosov #:
Многие торгуют и даже отзывы? Да кто ж признается, что лудомански сливает регулярно. 

Основная цель всех стратегий лудиков - замедлить слитие депозита. Тактика использования МАКД оправдывается на 90%.

 
Volodymyr Zubov #:

Показывает то что было раньше, в своём диапазоне.


Так это так все индикаторы.

 
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор
 
osmo1709 #:
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор

Про любой индикатор спроси - найдёшь того, кто его использует.

 
osmo1709 #:
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор
открою секрет - Макд это две машки и пересечение нуля это пересечение машек, так что если использовать только пересечение 0 то лучше просто 2 машки накиньте, а если макд использовать то и разницу между машками (столбцы осцилятора) надо как-то в стратегию включать
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