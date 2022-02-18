Что хорошего в индикаторе MACD? Как по нему торговать?
Видел на форуме многие торгуют по MACD и очень хорошие отзывы о нём. Что в нем такого уникального?
Многие торгуют и даже отзывы? Да кто ж признается, что лудомански сливает регулярно.
Вроде она и не подводит на M5
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор
osmo1709 #:
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор
То есть MACD работает? Вы все могли бы его порекомендовать? Много комментариев с положительными отзывами об этом индикаторе, а я раньше думал, что индикаторы в торговле не нужны, бесполезны ... Я сейчас очень сильно удивлён: оказывается все-таки есть стоящий индикатор
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