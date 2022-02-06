Кнопка мой заказ не работает
Не могу во вкладке фриланс создать заявку
И этой кнопки тоже нет?
Max_Flo:
Не могу во вкладке фриланс создать заявку
Не могу во вкладке фриланс создать заявку
Я сегодня создавал. Норм. Попробуйте через другой браузер.
вот такой текст
Файлы:
Max_Flo:
Не могу во вкладке фриланс создать заявку
Не могу во вкладке фриланс создать заявку
Нарушение Правил. Смотрите свои заказы
Да я заявку создал а исполнитель потерялся на 2 недели, я в арбитраж подал...И еще 2 недели ждал
Как бы не я виноват
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