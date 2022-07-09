Не работают ссылки на оплату сигналов. - страница 2
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Скачал Microsoft Edge, как теперь сделать чтобы в терминале был Microsoft Edge?
Никак. Насколько я знаю терминал отображает HTML при помощи Internet Explorer.
не работают ссылки на оплату сигналов!Что делать?
Обычно делают депозит на свой форумный аккаунт/профайл, и потом уже оплачивают и подписываются прямо с Метатрейдера.
у меня есть депозит!способы оплаты - квадратики просто!обычно загружались картинки
у меня есть депозит!способы оплаты - квадратики просто!обычно загружались картинки
Вот у меня - Windows 10 64-бит, Метатрейдер 4 (например):
Только у меня не хватает ... там 28 дол у меня только (мне надо пополнить, а это сейчас только с WMZ).
у меня так же высвечивается цена- нажимаю на нее и...
Вы залогинились во вкладке Сообщество?
У вас какой Windows (я не зря написал про свой ...).
Не VPS?
Короче, это можно всё "понять" на форуме, но если сервис деск ассептит вашу заявку, то будут такие же вопросы + доказательства (ваши)
(например, вы говорите, что у вас Windows 7 и Internet Explorer установлен, и прикладываете скриншот, что это действительно так - скриншот как доказательство).
Internet Explorer (его окружение) используется в сервисах Сигналы и Маркет внутри Метатрейдера.
Это просто один момент ...